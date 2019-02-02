مجهولون يعتدون على حارس أمن بمستشفى بيش ويصورونه.. و”صحة جازان” توضح

أقدم عدد من الأشخاص على الاعتداء على حارس أمن بمستشفى بيش العام وقاموا بتصوير المقطع ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما أكدت صحة جازان أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
ويظهر المقطع عدداً من الأشخاص يعتدون على حارس الأمن بالضرب والسباب في باحة المستشفى، في حين ذكرت مصادر أن الواقعة حصلت قبل خمسة أيام.
من جانبها، بيَّنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان أنه عند تقديم الخدمة الطبية لأحد المرضى بقسم الطوارئ تجمّع عدد من مرافقيه داخل غرفة الطوارئ والحوادث، وعندما طلب حارس الأمن منهم الخروج منعاً للازدحام؛ قام 6 أشخاص بالاعتداء على حارس الأمن بالضرب وصوّروا الواقعة وهربوا من المستشفى، ومن ثم نشروا المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة والرفع للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الاعتداء وكذلك التصوير داخل منشأة حكومية.