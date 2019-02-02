فيديو | مقطع متداول لطالب يحمل “سلاح رشاش” داخل مدرسة.. وتعليم الأفلاح يعلّق

أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الأفلاج مسلّم الهواملة أنه حول مقطع الفيديو المتداول والذي يحمل فيه أحد الطلاب سلاحا، فقد تم تحديد المدرسة ومعرفة الطالب ووجه مدير التعليم بتشكيل لجنة للتحقيق بشكل عاجل في الحادثة واتخاذ الإجراءات المناسبة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر شاباً يحمل سلاحاً رشاشاً، ويتجول به داخل مدرسة، وصعد به إلى أحد الفصول الدراسية.
وطالب نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، بزيادة تكثيف الحراسات الأمنية في المدارس وتحديدًا مدارس البنين للحد من تلك الممارسات والتي تعرض حياة الطلاب للخطر.