منافس جديد لـ “ترامب” في انتخابات الرئاسة المقبلة

أعلن السيناتور كوري بوكر اليوم الجمعة، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية، لينضم إلى عدد متزايد من الديمقراطيين الذين يسعون إلى الحصول على ترشيح حزبهم لمواجهة دونالد ترامب في 2020.