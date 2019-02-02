مهندس سعودي يتمكن من صناعة سيارة بقدرات هائلة تتغلب على العواقب الصحراوية

تمكن الشاب السعودي المخترع عبد العزيز ناصر العقيل، من صناعة سيارة ذات قدرات هندسية هائلة، وبمنتجات محلية بلغت 90 % من مكوناتها.
وروى المهندس عبد العزيز، قصته مع صناعة السيارات، التي بدأت مع دراسته الهندسة الميكانيكية بإحدى الجامعات الأمريكية وتخرج فيها بمرتبة الشرف.
وقال خلال مقطع له على فضائية “إم بي سي”، إن حلمه في البداية وهدفه كان تصنيع أول سيارة سعودية، وهو ما تمكن بالفعل من تحقيقه عام 2009، لافتا إلى أنه قرر بعد ذلك السفر للتعلم أكثر من المخترعين للسيارات البرية والأجزاء المعقدة فيها.
وأوضح أنه بعد عشر سنوات من التعلم كلفته مبالغ مالية طائلة، تكفل بها والده، قرر العودة إلى بلده لخدمتها والمشاركة في رؤية 2030، عبر نقل ما تعلمه لها.
وبين أنه تمكن بالفعل من صناعة سيارة عسكرية برية تتخطى العواقب الصحراوية، تستطيع خدمة القطاع العسكري في التدخل السريع والإسعاف، لافتا إلى أن كل هدفه كان تطوير الصناعة الوطنية وتوطينها.
وقال إن السيارة التي صنعها وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لها، 90 % من مكوناتها تصنيع محلي.
شاب سعودي يصنع سيارة ذات قدرات هندسية عالية..
@hazimalghamdi88#MBCinaWeek pic.twitter.com/py49zS7IAP
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) February 1, 2019