تويتر تتيح تصفية التغريدات في “الرئيسية”.. إليك الخطوات

أتاحت تويتر مؤخراً فلتر جديد لتصفية التغريدات في الصفحة الرئيسية بما يناسبك، حيث يمكنك من أعلى التطبيق الضغط على أيقونة النجمة السحرية ليخرج لك خيار تغيير طريقة العرض، وهما طريقتان:

*عرض آخر التغريدات "مناسبة لمن يتابع عدد قليل"

*عرض أهم التغريدات "مناسبة لمن يتابع عدد كبير" pic.twitter.com/Zv5adgGtPr

— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) January 31, 2019