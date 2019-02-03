تويتر تتيح تصفية التغريدات في “الرئيسية”.. إليك الخطوات

قال الخبير التقني، عبدالعزيز الحمادي، إن شركة تويتر أتاحت مؤخراً فلتراً جديداً لتصفية التغريدات في الصفحة الرئيسية بما يناسب صاحب الحساب.
وأضاف عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن الخطوات تكون كالتالي: من أعلى التطبيق الضغط على أيقونة النجمة السحرية ليخرج خيار تغيير طريقة العرض، وهما طريقتان: عرض آخر التغريدات “مناسبة لمن يتابع عدد قليل” عرض أهم التغريدات “مناسبة لمن يتابع عددًا كبيرًا”.
أتاحت تويتر مؤخراً فلتر جديد لتصفية التغريدات في الصفحة الرئيسية بما يناسبك، حيث يمكنك من أعلى التطبيق الضغط على أيقونة النجمة السحرية ليخرج لك خيار تغيير طريقة العرض، وهما طريقتان:
*عرض آخر التغريدات "مناسبة لمن يتابع عدد قليل"
*عرض أهم التغريدات "مناسبة لمن يتابع عدد كبير" pic.twitter.com/Zv5adgGtPr
— عبدالعزيز الحمادي (@Abdulaziz_Hmadi) January 31, 2019