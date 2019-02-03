رئيس هيئة الرياضة يؤكد على أهمية الشفافية والوضوح في قرارات اتحاد القدم ولجانه

الرئيسية رياضة رئيس هيئة الرياضة يؤكد على أهمية الشفافية والوضوح في قرارات اتحاد القدم...
أكد رئيس الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على أهمية الشفافية والوضوح في كافة القرارات التي يتم اتخاذها من قِبل الاتحاد السعودي لكرة القدم ولجانه، والحرص على العمل التكاملي بين الاتحاد ورابطة دوري المحترفين السعودي.
جاء ذلك خلال لقائه ظهر اليوم الأحد بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض، رئيس مجلس إدارة الاتحاد قصي الفواز وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع خلال اللقاء على مهام لجان الاتحاد وسير أعمالها وآلية العمل المتبعة، مشددا على ضرورة قيام كل لجنة بممارسة اختصاصاتها وأداء مهامها وفقاً لأنظمة ولوائح الاتحاد.