سعودية تطلب الانفصال عن زوجها في الدعم.. و”حساب المواطن” يرد

أعاد حساب المواطن التأكيد على الحالات التي يمكن للزوجة فيها أن تحصل على دعم حساب المواطن بشكل مستقل عن زوجها.
وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالا من مواطنة تدعى “ريم” قالت فيه : هل يمكن أن ينزل حساب المواطن على حسابي البنكي الخاص وينزل دعم زوجي على حسابه البنكي الخاص به؟ وما هي الطريقة؟”.
ورد حساب المواطن بالقول: “في حال كانت حالتك (تابع مؤهل) في حساب رب الأسرة (الزوج) يتم احتسابك من ضمن مبلغ الدعم في حسابه، ويصرف الدعم للمتقدم الرئيسي حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.
وردًا على سؤال آخر حول طريقة التسجيل كفرد مستقل قال “حساب المواطن”: “يمكن لأي فرد التسجيل كفرد مستقل ابتداءً من عمر 18 إلى 24 سنة، ويتطلب إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية ، وفي حال انطبقت علية شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سيشمله الدعم”.