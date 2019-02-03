فيديو | الوليد بن طلال خلال نزهة برية في الصحراء: هذه الرياض وليست المالديف

نشر الأمير الوليد بن طلال على حسابه في “تويتر” اليوم مقطعا من رحلة برية، بجانب بحيرة ضخمة كوّنتها مياه الأمطار، وكان يتنزه مع مرافقيه في جو شتوي خالص يغلفه الضباب.
وعلّق الأمير الوليد على المقطع الذي ظهرت فيه كذلك دراجة مائية (جت سكي) متوقفة على طرف البحيرة الصحراوية، حيث كتب: “صباح اليوم بالبر. صحراء، ماء، وضباب. هذه الرياض وليست المالديف”.
وسُمع في المقطع صوت أمواج المياه بوضوح، فيما ظهرت لوحة تعلن أن درجة الحرارة 13.01 درجة مئوية.
🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
صبـاح اليوم بالبـر.
صحراء، مـاء، وضباب.
هذه الرياض وليست المالديف! pic.twitter.com/aRDWGITIRv
— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 2, 2019