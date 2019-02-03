فيديو | الوليد بن طلال خلال نزهة برية في الصحراء: هذه الرياض وليست المالديف

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صبـاح اليوم بالبـر.

صحراء، مـاء، وضباب.

هذه الرياض وليست المالديف! pic.twitter.com/aRDWGITIRv

— الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) February 2, 2019