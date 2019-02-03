فيديو | قصة سبعينية تلتحق بمقاعد الدراسة وتتعلم القراءة والكتابة لهذا السبب

اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ..#شاهد .. امرأة سبعينية تواصل مسيرة طلب العلم على مقاعد الدراسة بـ #تعليم_مكة .#مركز_الإنتاج | مكة المكرمة pic.twitter.com/AUuLj37C7v

— مركز الإنتاج (@p_c_media_sa) February 2, 2019