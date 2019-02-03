فيديو | قصة سبعينية تلتحق بمقاعد الدراسة وتتعلم القراءة والكتابة لهذا السبب

التحقت سيدة في السبعين من العمر بمقاعد الدراسة بمكة المكرمة وتمكنت من تعلم القراءة والكتابة، وحفظ جداول الضرب.
وقالت السيدة وتدعى نورة البقمي إن ما دفعها لتعلم القراءة أنها كانت عندما تذهب إلى الحرم المكي وتجد الناس من حولها منكبّون على تلاوة القرآن الكريم، كانت تتحسر وتبكي لعدم معرفتها بالقراءة.
وعبرت عن السعادة التي تعيشها الآن بعد تمكنها من قراءة القرآن والأحاديث النبوية، داعية الفتيات والأمهات ممن لا يجدن القراءة لتعلمها حتى يتفقهن في أمور دينهن ويعبدن الله تعالى على الوجه الأكمل.
اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد ..#شاهد .. امرأة سبعينية تواصل مسيرة طلب العلم على مقاعد الدراسة بـ #تعليم_مكة .#مركز_الإنتاج | مكة المكرمة pic.twitter.com/AUuLj37C7v
— مركز الإنتاج (@p_c_media_sa) February 2, 2019