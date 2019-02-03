فيديو | مذيع يغلق الهاتف في وجه متصلة ويصف حديثها بـ”قلة الحياء”.. والقناة تقرر إيقافه

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اعترض مقدم أحد البرامج التلفزيونية على حديث متصلة إلى أحد ضيوفه واعتبره غزلاً وغير مناسب، قبل أن يعود المذيع ليعتذر عمّا بدر منه، ومن ثم أصدرت القناة قراراً بإيقافه.

وظهر مقدم البرنامج الإعلامي أحمد المالكي في مقطع من الحلقة وهو يطلب من المخرج قطع الاتصال مع المتصلة، بعد أن بدأت مداخلتها بالدعاء للضيف بقولها: “الله يسعدك ويوفقك”، حيث اعتبره المذيع تغزلاً في الضيف، وقال إنه تصرف ينم عن جرأة وقلة حياء، بحسب تعبيره.

ولاحقاً نشرت قناة “دال” مقطع فيديو اعتذر خلاله مقدم البرنامج للمتصلة عمّا بدر منه خطأ أو بعدم حسن تصرف، معتبراً أن ردة فعله كانت قاسية.

ثم نشرت القناة قراراً بإيقاف المذيع عن الظهور وتقديمه فقرة “الحصاد” ضمن برنامج “همثون 9”.

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