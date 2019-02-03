مصادر: الإطاحة بالمتورطين في واقعة الاعتداء على حارس أمن بمستشفى بيش

أفادت مصادر أن الجهات الأمنية تمكّنت من القبض على الأشخاص الذين تورطوا في واقعة الاعتداء على حارس أمن بمستشفى بیش العام، وقاموا بتصوير المقطع ونشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”سبق”، أن القبض على المعتدين جاء عقب توجيهات نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز للجهات الأمنية، بالقبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة؛ لاتخاذ اللازم بشأنهم.
وكان مقطع فيديو متداول قد أظهر عدداً من الأشخاص وهم يعتدون على حارس الأمن بالضرب والسباب في باحة المستشفى، قبل أن تصدر صحة جازان بياناً كشفت خلاله ملابسات الواقعة.