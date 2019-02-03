هل تعاني من آلام الظهر؟.. عليك بممارسة هذه الرياضات

قال معهد الجودة في القطاع الصحي إن ممارسة الأنشطة الحركية بانتظام تعد سلاحاً فعالاً لمحاربة آلام الظهر المتكررة، بشرط ممارسة الرياضات المناسبة.
وأوضح المعهد الألماني أن الرياضات الصديقة للظهر هي الرياضات، التي تعمل على تقوية واستقرار العضلات المحيطة بالجزء السفلي من الظهر، مثل التاي تشي والبيلاتس واليوغا.
ومن ناحية أخرى، أشار الخبراء الألمان إلى أن آلام الظهر المتكررة وغير المميزة ترجع إلى اجتماع عوامل مختلفة مثل ضعف عضلات الظهر والتحميل الخاطيء والتوتر النفسي وعوامل نفسية أخرى.
ولا يجوز التوقف عن ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية إلا إذا كان الطبيب يمنع ذلك بشكل قاطع.