“واتساب”.. اقتربت لحظة تحديث سيشكل “صدمة” للمستخدمين

كشفت صحيفة ” الديلي إكسبريس ” البريطانية عن اعتزام تطبيق التراسل الفوري ” واتساب ” إصدار تحديث جديد وصفته بـ ” الصدمة ” لمستخدميه، حيث يعد الأول في تاريخ التطبيق منذ إطلاقه قبل 10 سنوات.
وقالت الصحيفة إن ” واتساب ” سيروج للإعلانات عبر صفحة ” حالة المستخدم ” وذلك على الرغم من أنه قدَّم نفسه للمستخدمين على أنه تطبيق تراسل مجاني غير مدعوم بأي إعلانات.
وقال شيرلي ساندبرج المسؤول التنفيذي بشركة ” فيسبوك ” ، المالكة لتطبيق واتساب: وصول الإعلانات وشيك لكل المستخدمين، مشيراً إلى أنه بات مهم لمستقبل التطبيق.
ويأتي ذلك بينما أكدت إدارة فيسبوك أنها لم تقيم بعد تطبيق ” واتساب بيزنس ” الذي يعمل على التواصل بين رجال الأعمال والمستهلكين.