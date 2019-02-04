إدارة الأهلي توجه بوصلتها للأورغوياني فوساتي

غيرت ادارة النادي الاهلي توجهها التدريبي.. فبعد أن كان العجوز الهولندي يول هو المرشح الاكبر لخلافة الأرجنتيني بابلو جويدي، المدرب الحالي للفريق الأول لكرة القدم، تقرر وبنسبة كبيرة التعاقد مع عجوز آخر هو الأوروجوياني خورخي فوساتي.
ويبدو أن إدارة الاهلي تركز على عوامل الخبرة في التدريب كون المرحلة التي يمر بها الفريق حاليا حرجة.. وتنتظره ثلاث بطولات مهمة فالى جانب بقية مباريات الدوري.. يشارك الاهلي في بطولتين عربية واسيوية.
ويتوقع ان تعلن إدارة بترجي قرارها خلال الساعات المقبلة.. خاصة بعد ان ظهر الفريق الأهلاوي في المباريات بأداء تكتيكي ضعيف خاصة في الخطوط الخلفية التي تعاني من تدهور كبير.. وربما يحضر فوساتي مباراة الفريق أمام الحزم الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ 19 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.