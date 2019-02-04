الرئيسية رياضة اختيار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسًا للجنة الأولمبية العربية السعودية
اختار ممثلو الاتحادات الرياضية بالإجماع رئيس الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيسا للجنة الأولمبية العربية السعودية.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية العربية السعودية، عقدت عند الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الإثنين، بمجمع الأميرفيصل بن فهد الأولمبي، بمشاركة رؤساء الاتحاد الرياضية ممثلين عن اتحاداتهم.
واستعرض رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأميرعبدالعزيز بن تركي الفيصل أمام الجمعية خطط وطموحات اللجنة خلال الفترة المقبلة.