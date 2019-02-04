الاتحاد يتعافى قليلًا.. والشباب يعاود التعثر

واصل الاتحاد صحوته وفاز على الوحدة، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز مروان دا كوستا الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 22، فيما عزَّز فهد المولد التقدم في الدقيقة 56 بإحرازه هدف من ضربة جزاء.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد الاتحاد إلى 13 نقطة، لكن يبقى في المركز قبل الأخير من جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الوحدة عند النقطة 28 في المركز السادس.
وفي مباراة أخرى تعادل الشباب مع الرائد بهدف لكل منهما.. وسجل الشباب في الدقيقة العاشرة عن طريق محترفه كونسيستين بوديسكو، ثم أدرك الرائد التعادل عن طريق لاعبه عبد الله الشامخ بالدقيقة 42 ، ليرتفع رصيد الشباب إلى 34 نقطة بالمركز الثالث ، ورصيد الرائد 23 نقطة بالمركز العاشر .