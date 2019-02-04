الرئيسية أنحاء الوطن “الجبير”: المملكة تتطلع إلى صيغة تضمن استقلال سوريا وتبعد القوات الخارجية عنها
قال وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير إن المملكة تتطلع للوصول إلى صيغة تضمن استقلال سوريا، وتقود إلى إبعاد القوات الأجنبية عنها.
وكشف الجبير في تصريحات اليوم الاثنين قبل انعقاد اجتماع وزراء خارجية الدول الأوروبية والجامعة العربية في بروكسل، عن مشاورات تجريها المملكة مع الدول العربية بغية الوصول إلى صيغة لضمان تطبيق القرار الدولي رقم 2254 بشأن سوريا.
وأوضح أن الدول العربية والأوروبية تواجه تحديات مشتركة تتمثل في مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيراً إلى ما تسعى إليه هذه الدول في نفس الوقت لتطوير التجارة والاستثمار بين المنطقتين.