“الجوازات” تعلن الانتهاء من تمديد “هوية زائر” للمقيمين اليمنيين آلياً

أعلنت المديرية العامة للجوازات الانتهاء من التمديد آلياً لحاملي “هوية زائر” من المقيمين اليمنيين بالمملكة دون مراجعة إدارات الجوازات.
وأوضحت الجوازات أن تمديد “هوية زائر” جرى لمن انتهت صلاحية هوية زائر الممنوحة لهم بتاريخ 30/3/ 1439 وقاموا بالمبادرة بإنهاء إجراءات التمديد قبل نهاية يوم 4/5/ 1440.
وبّينت أنه يمكن للمستضيف الدخول عبر حسابه الشخصي عن طريق الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية “أبشر” وإكمال إجراءات طباعة وإيصال “هوية زائر”، واستلامها عن طريق خدمة البريد السعودي “واصل”، كما أنه بإمكان المستفيد استرجاع المبالغ المستحصلة للغرامة عن طريق حسابه في نظام سداد.
ودعت الجوازات، اليمنيين المقيمين في المملكة الممنوح لهم “هوية زائر” ولم يتم التمديد لهم لأي سبب، وكذلك من انتهت صلاحية “هوية زائر” الممنوحة لهم قبل أو بعد تاريخ 20/3/ 1439، إلى المبادرة بإنهاء إجراءات التمديد بمراجعة المواقع المخصصة لتصحيح أوضاع الأشقاء اليمنيين في مختلف مناطق المملكة؛ لاستكمال الإجراءات اللازمة لإتمام عملية تمديد “هوية زائر” لهم وطباعتها واستلامها.