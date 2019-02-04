“الخطوط السعودية” تتفاعل مع إعلامي متحدي للإعاقة اشتكى من تلف كرسيه المتحرك | فيديو

بعد كسر كرسيه المتحرك أثناء شحنه..

الإعلامي يحي الزهراني يناشد @ksagaca بإيجاد حل لمشكلة متكررة مع الناقل الوطني #الخطوط_السعودية وبقية شركة الطيران المتمثلة في سوء شحن كراسيهم الغالية الثمن مما سبب تلفا بأجزائها ولم يعد بإمكانهم استخدامها. #صهيلنا@alzahraniy @harakiaorg pic.twitter.com/GscqUMm9ya

— صهيل (@SaheelKSA) February 3, 2019