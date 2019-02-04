“الخطوط السعودية” تتفاعل مع إعلامي متحدي للإعاقة اشتكى من تلف كرسيه المتحرك | فيديو

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أبدى إعلامي من ذوي الاحتياجات الخاصة تذمره من تعرض الكرسي المتحرك الخاص به إلى الكسر خلال شحنه على إحدى الرحلات الداخلية للخطوط السعودية، داعياً إلى إيجاد حل لتفادي تكرار تلك الواقعة.

وعرض الإعلامي يحيى الزهراني خلال مقطع فيديو متداول تفاصيل الواقعة، لافتاً إلى أنه خلال شحن كرسيه المتحرك من جدة إلى الرياض تعرض إلى الكسر.

وقال الزهراني إن سوء الشحن تسبب في تلف كرسيه الذي يبلغ ثمنه 15 ألف ريال، مناشداً الطيران المدني باتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على تلك الكراسي خاصة وأن بعضها يتجاوز ثمنه الـ20 و30 ألف ريال.

بدورها تفاعلت الخطوط السعودية على مقطع الفيديو، مبدية أسفها وإنزعاجها من تعرض العميل لما وصفته بـ”الوضع غير المريح”، داعيةً إياه في حال وجود تلف أو فقدان في الأمتعة تعبئة نموذج شكاوى الأمتعة.

 

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