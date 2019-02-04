الهلال يهرب بعيدًا.. والضحية هذه المرة شباك الفتح

اكتسح الهلال نظيره الفتح بأربعة أهداف لهدف فاتسع الفارق بينه وبين غريمه التقليدي النصر إلى 6 نقاط.. إذ أصبح لديه 43 نقطة مقابل 37 نقطة للنصر.
اللقاء الذي جمع الفريقين على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض في ختام الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.. شهد تقدما مبكرا للفتح عن طريق ضربة جزاء سددها عبدالقادر الوسلاتي بنجاح.
عاد الهلال عند الدقيقة الـ16، وعادل النتيجة من ركلة جزاء أيضًا عن طريق الفرنسي “قوميز”، ومن كرة مرتدة سريعة معاكسة أرسل “كاريلو” كرة للمندفع من الخلف “إدواردو” الذي أودع الكرة الشباك بطريقة الكبار هدفًا ثانيًا.
عند الدقيقة الـ36 حضر محمد كنو من خلال تمريرة ولا أجمل لهداف الدوري “قوميز” الذي أودع الكرة أرضية زاحفة داخل الشباك هدفًا ثالثًا.
في الشوط الثاني ألغى حكم اللقاء “باول” هدفًا للفتح بداعي التسلل بعد أن عاد لتقنية الفيديو “VAR” . بعدها بدقائق، وتحديدًا عند الدقيقة الـ62، أضاف نواف العابد الهدف الرابع للهلال بعد تمريرة متقنة من “إدواردو”، سددها الأول أرضية زاحفة في الزاوية اليسرى.