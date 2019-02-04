تدريب 250 سعوديًا على تشييد المنصات البحرية في حقول النفط والغاز

أبرمت كليات التميز والإنشاءات البترولية الوطنية السعودية المحدودة اتفاقية على إنشاء شراكة استراتيجية جديدة تعزز الريادة في مجال التدريب التقني والمهني وذلك من خلال تدريب الكفاءات السعودية في مجال بناء و تشييد المنصات البحرية و دعم مشاريع حقول النفط والغاز البحرية و البرية.
تم توقيع الاتفاقية يوم أمس الأول في الرياض من قبل الرئيس التنفيذي لكليات التميز الدكتور فهد بن عبد العزيز التويجري، والرئيس التنفيذي للإنشاءات البترولية الوطنية المهندس أحمد بن سالم الظاهري حيث تضمنت إتفاقية التفاهم رعاية وتوظيف 250 متدرباً خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتلبية متطلبات الشريك الاستراتيجي من الكوادر السعودية الوطنية المؤهلة.
وأكد الرئيس التنفيذي لكليات التميّز الدكتور/ فهد بن عبد العزيز التويجري في تصريح صحفي عقب حفل التوقيع على أهمية هذه المذكرة، وانعكاساتها على تطوير قدرات العاملين في مجال دعم مشاريع حقول النفط والغاز مشيرا إلى أن هذه المذكرة تهدف إلى وضع القواعد الأساسية لإطار تعاون استراتيجي بين الطرفين، والمساهمة في توفير برامج التدريب والتعليم لتطوير، وإعداد الكوادر البشرية وتأهيلها وتدريبها.
وأوضح الدكتور التويجري أن كليات التميّز (المملوكة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وصندوق تنمية الموارد البشرية) تقوم بتوفير التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات الوطن بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل في شتى المجالات التقنية والمهنية بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي تتضمن بناء مجتمع قائم على المعرفة، ينافس بيوت الخبرة العالمية، ويدعم سوق العمل بالخريجين التقنيين والمهنيين والخبراء والقياديين الذين يمتلكون مجموعة من المهارات المطلوبة لدفع عجلة التنمية بالمملكة، مؤكداً الدعم والرعاية التي تحظى بها برامج وأنشطة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، تركز بشكل وثيق على التعاون مع القطاع الخاص لتطوير المهارات، ودعم التدريب التقني والمهني لتأهيل أبناء الوطن بما يتماشى مع الرؤية.
من جانبه قال المهندس أحمد الظاهري أن هذه الاتفاقية سوف تسهم في تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي جزء داعم لتفعيل مذكرة تفاهم التي وقعتها الإنشاءات البترولية الوطنية “التابعة لصناعات – أبوظبي” مع أرامكو السعودية لتأسيس ساحة تصنيع ومركز تدريب وقاعدة دعم بحرية في منطقة رأس الخير السعودية بقيمة تصل إلى نحو 160 مليون ريال سعودي على هامش مبادرة مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018. وتأسست لتوفير قاعدة لتصنيع المنصات الحديدية لتلبية احتياجات صناعة النفط والغاز. حيث شهدت نموا كبيراً وتعد اليوم من أهم الجهات الإنشائية الدولية في مجال الخدمات الهندسية والتوريدات والإنشاء والتشغيل التجريبي في مشاريع تطوير حقول النفط والغاز البحرية والبرية في الخليج العربي والهند.
ومن الجدير بالذكر أن كليات التميّز تأسست لتكون الجهة الرائدة للتدريب التطبيقي في المملكة بالتعاون مع أفضل منظمات التدريب التطبيقي دولياً وبالاعتماد على كوادرها العالمية، وذلك من خلال الكليات التقنية العالمية، و تقدم هذه الكليات عدة برامج في مجالات تطبيقية متخصصة لخريجي الثانوية العامة بما يسهم وبجدارة في تأمين القوى العاملة الوطنية المؤهلة التي تلبي احتياجات ومتطلبات كافة القطاعات في جميع أنحاء المملكة بما يتلائم مع تحقيق برنامج التحول الوطني ورؤية 2030.