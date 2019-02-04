شاهد.. الحلي وأدوات الزينة التقليدية في المملكة

سلطت دارة الملك عبدالعزيز الضوء على بعض أنواع الحلي وأدوات الزينة التقليدية التي كانت مستخدمة في المملكة.
وأوضحت أن من هذه الحلي “التاج” وهي حلية من الفضة دائرية الشكل على شكل وردة، كانت تلبسها المرأة على الرأس، وتشتهر في المنطقة الغربية، وأيضاً “البربوش” وهو سلاسل من الفضة طويلة تلبسها المرأة في مقدمة شعر الرأس، وهي تشتهر في المنطقة الوسطى.
وأبانت أن في المناطق الشمالية توجد “الخناقة” وهي قلادة من خرز الياقوت والمرجان والفيروز والذهب تلبسها المرأة في العنق، أما من الحلي التي تشتهر بها المنطقة الجنوبية “الوضح” وهو مصنوع من الفضة في شكل حلقة تلبسها المرأة في العضد.
وأضافت دارة الملك أن من الحلي التقليدية في المنطقة الشرقية “الخشخوش” وهي حلية دائرية الشكل تصنع من الفضة ويوضع في جوفها حبات من الفضة تتحرك وتصدر صوتاً مع حركة مشي المرأة التي تلبسها.