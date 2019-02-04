“مبادرات للمواهب المسرحية” ورشة عمل بأدبي جدة

يقيم النادي الأدبي الثقافي بجدة يوم الأربعاء القادم الموافق 1 جمادى الآخرة من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساء. حلقة نقاش بعنوان (مبادرات للمواهب المسرحية) حيث يجتمع المواهب والمحترفون لطرح رؤيتهم حول تكوين مبادرات لخدمة المواهب وتطلعات المواهب واحتياجاتهم لتقديم أنفسهم وذلك ضمن فعاليات منتدى المسرح.
ويقدم ويدير اللقاء الاستاذ محمد بحر، وهو أحد الشباب المشاركين في عدة مبادرات فنية ولديه خبرة تمتد لأكثر من عشرين عام في المجال الدرامي مسرح وتلفزيون وسينما، على المستوى الدولي.
حيث يقدم من خلال إدارته للنقاش تأطيرا للخطوات المؤثرة للموهوب في المسرح ويحفز الحاضرين للتعاون في تكوين مبادرات من شأنها تعزيز الهوية السعودية في هذا المجال الإبداعي.
ومن جهته أكد المشرف على المنتدى الكاتب والباحث ياسر مدخلي أن وجود محمد بحر إضافة للقاءات المنتدى وهو من أهل الخبرة والدراية وله تجربة ثرية في مجالات الدراما أكاديميا و ميدانيا.
وختم موجها شكرا لمجلس إدارة نادي جدة الأدبي الذي يقدم دعمه للمواهب والشباب بشكل كبير كن خلال تمكين جميع المنتديات من العمل بشكل منهجي استقطب المتخصصين وساهم في تطوير الفعل الثقافي والأدبي السعودي.