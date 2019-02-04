مضاربة بين طلاب في حافلة مدرسية بالعارضة.. طعن طالب بآلة حادة والجهات الأمنية تحقق

الرئيسية حوادث مضاربة بين طلاب في حافلة مدرسية بالعارضة.. طعن طالب بآلة حادة والجهات...
فتحت الجهات الأمنية بمنطقة جازان، اليوم الإثنين، تحقيقاً في واقعة تعرّض طالب بإحدى المدارس الثانوية في محافظة العارضة للطـعن بآلة حـادة، إثر مضـاربة بين 8 طلاب في الحافلة المدرسية أثناء توجههم إلى منازلهم، حيث تم نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي.
وألقت شرطة المحافظة القبض على المتورطين في المضاربة التي وقعت خارج أسوار المدرسة، وأسفرت عن إصـابة الطالب الذي يعمل إماماً لأحد المساجد في قريته، وتمت إحالتهم إلى دار الملاحظة الاجتماعية بجازان.
وكان الطالب قد تعرّض إلى طعـنة بالقرب من صدره باستخدام سـكين كانت بحوزة زميله، ما أدّى إلى سقوطه واستدعاء فرقة إسعافية لوقف النزيـف الدمـوي، فيما أكّدت إدارة تعليم المنطقة إرسالها لجنة خاصة للمدرسة للوقوف على دوافع ومسببات الـحادث.