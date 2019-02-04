الرئيسية مبتعثون وفاة مبعتث سعودي بمسكنه في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وأسرته تشكك في مقتله
فتحت الجهات الأمنية في مقاطعة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، تحقيقاً موسعاً في واقعة وفاة مبتعث سعودي داخل مسكنه أمس الأول (السبت).
وأوضح والد المبتعث ويدعى عامر البارقي أن لديهم تشككات كبيرة في وفاة نجله “بندر” بعدما تلقى عدة تهديدات بالقتل في وقت سابق، لافتاً إلى أن محامياً تابعاً للقنصلية السعودية يتابع التحقيقات الخاصة بالقضية.
وبّين البارقي وفقاً لـ”سبق”، أن الأسرة قررت إنهاء دراسة نجله بأمريكا بسبب التهديدات التي يتلقاها، مشيراً إلى أنه جرى حجز رحلة لعودته إلى المملكة على إحدى شركات خطوط الطيران أمس الأحد، إلا أن وفاته حالت دون ذلك.
ولفت إلى أن الأسرة تنتظر نتيجة تقرير الطب الشرعي بأمريكا لإقرار خط سير القضية ومن ثم استلام ونقل الجثمان إلى المملكة.