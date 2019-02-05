إغلاق مستودع للمواد الغذائية وضبط حوش شعبي لغسل الملابس بمكة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
تمكنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة ببلدية جنوب مكة الفرعية من ضبط مستودع عشوائي للمواد الغذائية في منطقة الحسينية يفتقر لأدنى الإشتراطات الصحية ، و تم إتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل وتطبيق لآئحة الجزاءات والغرامات البلدية على مالك المستودع العشوائي .
من جهة أخرى تواصل بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة جولاتها الرقابية على أماكن المستودعات العشوائية ضمن نطاق البلدية ، حيث تمكنت البلدية من ضبط حوش شعبي يتم بداخله غسل الملابس وشراشف وبطانيات الفنادق بكميات كبيرة و بصورة عشوائية وغير آمنة ، وتم إتخاذ اللازم وإخلاء الموقع بالكامل .
وتؤكد الأمانة حرصها على متابعة كافة الانشطة المتعلقة بالصحة العامة وتنفيذ الإجراءات اللازمة حول المنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي ، ورصد وإغلاق المستودعات العشوائية التي تمارس نشاطها دون استيفاء الشروط الصحية ، و تطبيق اقصى العقوبات بحق المخالفين.