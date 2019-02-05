“القويحص” رئيساً للمجلس الاستشاري لجمعية أم القرى النسائية بمكة

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
وافق أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد بن عبدالله القويحص على رئاسة المجلس الإستشاري لجمعية أم القرى الخيرية النسائية بمكة والذي يظم في عضويته ، سعادة المستشار أحمد الحمدان ، والدكتور فيصل علاف ، والاستاذ ياسر الشريف ، والاستاذ فيصل بن دبيس ، والاستاذ بسام وعظ الدين ، بالإضافة إلى رئيسة مجلس إدارة الجمعية الاستاذة زينب فلمبان ، ونائبة رئيسة مجلس إدارة الجمعية الدكتورة سمية آل شرف ، وعضوه مجلس الإدارة والمشرف المالي الاستاذة فاتن حسين ، وعضوه مجلس الإدارة الاستاذة أماني لبني ، كما وافق معاليه على إختيار الاستاذة أريج صيرفي عضوه مجلس الإدارة بالعمل أميناً سرياً للمجلس الإستشاري.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي الأمين لمقر الجمعية مساء أمس ، حيث بدأت الزيارة بإستقبال ترحيبي لمعالي الأمين والوفد المرافق ، وتم خلال الزيارة الإطلاع على مراكز الجمعية والتعرف على الأنشطة والبرامج المقدمة للمستفيدين وتم عرض فيلم وثائقي عن الجمعية.
ويهدف مجلس إدارة الجمعية من تأسيس المجلس الإستشاري إلى الاستفادة من الخبرات التي تم إختيارها لتقديم الرأي والمشورة للجمعية للتغلب على أي صعوبات أو مشكلات و إقتراح الخطوات التطويرية في إطار أهداف الجمعية وتطلعاتها وخططها المستقبلية.
كما يهدف المجلس الإستشاري إلى مناقشة المواضيع المحالة من مجلس الإدارة والمساهمة في تنمية الموارد المالية المستدامة للجمعية وتقديم الدعم والمشورة حول المشاريع الإستثمارية والفعاليات والبرامج المحققة لأهداف الجمعية ومراكزها وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الجهات العامة والخاصة وغير الربحية بما يحقق المنفعة المتبادلة وإقتراح المبادرات التطويرية ذات العائد والمنفعة المادية والمعنوية للجمعية.
الجدير بالذكر أن جمعية أم القرى الخيرية النسائية تأسست في عام 1395هـ على يد (19) سيدة مكية كجمعية غير ربحية معتمدة من وزارة الشؤون الإجتماعية ، وقد تبنت منذُ نشأتها خدمة المجتمع المكي بجميع فئاته وأخذت على عاتقها تحقيق رفع مستوى الأداء الاجتماعي ، لتعزيز رؤية المملكة 2030 والعمل على تمكين المرأة المكية لتقديم برامج احترافية تلبي كافة الإحتياجات من خلال عمل مؤسسي و شراكة استراتيجية وكوادر مؤهلة وتقنيات حديثة.