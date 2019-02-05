الرئيسية مجتمع الملك وولي العهد يعزيان آل الطيار وآل الحازمي في وفاة فقيدتهم
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزارء ووزير الدفاع برقيتي عزاء لآل الحازمي وآل الطيار بوفاة فقيدتهم عائشة عمر الطيار زوجه الشيخ حمزه عجلان الحازمي وشقيقة الشيخ عبدالله عمر الطيار سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورحمته وأن يسكنها فسيح جناته أنه سميع مُجيب.
ومن جهتهم عبر الدكتور احمد حمزه عجلان الحازمي استشاري الجراحة العامه في مستشفى القوات المسلحلة هو واخوانه وخالهم الشيخ عمر عن بالغ شكرهم وتقديرهم على مؤاساتهم في وفاة والدتهم مؤكدين انها خففت عنهم الكثير من الم الفقد والفراق وهذا ليس بمستغرب عن هذه القيادة التي تشارك مع ابناء الوطن مصابهم، داعين الله ان يحفظهم من كل مكروه.
كما شكروا كل من وساهم في الفقيدة من اصحاب السمو الامراء والوزراء واعيان البلد داعين الله الا يُريهم مكروه.
كما عبرت الإعلامية والمستشارة غدير الطيار عن بالغ شكرها وامتنانها لكل من وساهم في الفقيدة وخصت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان عن مواساتهم للعائلة والتي تعجز الكلمات عن الشكر وهذا ما تعودناه من حكومتنا الرشيدة من وقوفها مع كل مواطن في السراء والضراء ودعت الله أن يحفظهم من كل مكروه.