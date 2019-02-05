المهندس صالح الجاسر في ضيافة عبداللطيف العبداللطيف

أقام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الزلفي المدير التنفيذي لشركة الغزالي للتجارة رجل الأعمال عبداللطيف بن محمد العلي العبداللطيف مأدبة عشاء بمنزله بمدينة جدة، على شرف المهندس صالح الجاسر مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، بحضور عدد من المسؤولين والأعيان ورجال الأعمال ووجهاء المجتمع.
وقد تحولت مأدبة العشاء إلى أمسية عن إنجازات الخطوط الجوية السعودية وخطتها الاستراتيجية في المرحلة القادمة، كما تحدث الجاسر عن زيادة عدد الرحلات المتجهة من وإلى مدينة العلا في ظل ما تحظى به العلا من اقبال سياحي.
وشدد الجاسر على حرص السعودية على انتظام مواعيد اقلاع الرحلات الداخلية والدولية والذي وصل الى أكثر من 85%.
وأكد الجاسر: أن المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية حققت خلال العام الماضي العديد من مبادرات برنامج التحول والخطة الاستراتيجية 2020 في مجال رفع الكفاءة التشغيلية وتطوير المنتجات وتحسين الخدمات وتوفير المزيد من السعة المقعدية، وتطوير أداء الشركات وتنويع منتجاتها، وأثنى على المبادرات التي تم إنجازها والأهداف التي تم تحقيقها تحت مظلة برنامج التحوّل المطور في المؤسسة المواكب لبرنامج التحول الوطني ورؤية 2030 وما تضمنته من أهداف استراتيجية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للوطن.