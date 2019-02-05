بعد تجمع أعداد كبيرة من الدلافين على سواحل ذهبان.. نائب رئيس “الحياة الفطرية” يوضح التفاصيل | فيديو

كشف الدكتور هاني التطواني، نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية، تفاصيل جديدة حول تجمع أعداد كبيرة من الدلافين على سواحل ذهبان غربي المملكة.
وأوضح، عبر برنامج “معالي المواطن” على قناة “MBC”، أنه فور تلقي البلاغ من حرس الحدود حول تجمع أعداد كبيرة من الدلافين، توجه عدد من المختصين من قِبل الحياة الفطرية لمتابعة الحالة.
وذكر أن الدلافين تفرقت مع ارتفاع مستوى المد مع شمس المغيب في اليوم ذاته، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان عندما يحدث انخفاض في مستوى البحر تكون هناك إشكالية بالنسبة للدلافين.
وأكد أنه تم التأكد من سلامة مغادرة الدلافين بعد ارتفاع مستوى المد في البحر الذي يساعدها في العودة لمكانها الطبيعي في البحر خوفاً على حياتها.
أعداد هائلة من الدلافين على سواحل ذهبان السعودية
نائب رئيس هيئة الحياة الفطرية يكشف التفاصيل لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/YdBxxGfFaZ
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) February 4, 2019