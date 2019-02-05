توقعات “الأرصاد” لطقس الثلاثاء: رياح مثيرة للغبار والأتربة على عدة مناطق.. وسحب رعدية ممطرة على أخرى

الرئيسية أنحاء الوطن توقعات “الأرصاد” لطقس الثلاثاء: رياح مثيرة للغبار والأتربة على عدة مناطق.. وسحب...
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق يوم غدٍ الثلاثاء.
وتشمل الحالة الجوية مناطق: “نجران، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، تبوك، الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية”.
كما توقعت الهيئة تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية.