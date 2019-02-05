“حساب المواطن” يوجه نصيحة مهمة لشاب تزوج حديثًا

أوضح الحساب الرسمي لخدمة عملاء برنامج «حساب المواطن»، أنه في حال عدم إضافة الزوجة من قبل المستفيد رب الأسرة ستصبح حالة الأهلية «غير مؤهل» بسبب عدم توافق البيانات.
جاء ذلك ردًا على استفسار مغرد، قال فيه «هل تنصحني أضيف الزوجة الآن ولا بعد ما ينزل المبلغ السابق؟».
ورد حساب «خدمة العملاء» قائلا: «حياك الله، في حال عدم إضافة الزوجة من قبل المستفيد رب الأسرة ستصبح حالة الأهلية (غير مؤهل) بسبب عدم توافق البيانات، الرجاء التوجه إلى البوابة وإضافة الزوجة حتى لا يؤثر على أهليتك».
وبين حساب المواطن أنه في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية إلى متزوج يتم إضافة الزوجة كتابع، بالتوجه إلى (تفاصيل الطلب – بيانات التابعين) وإضافة التابع والضغط على أيقونة حفظ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.