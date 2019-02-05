الرئيسية الرأي روجيه جارودى.. عندما يتحول الشعار الإسلامى إلى فلسفة
يتمتع الفيلسوف الفرنسى روجيه جارودى (1913- 2012) بشعبية كبيرة فى الثقافة العربية، لأنه أشهر إسلامه من ناحية، ولأنه وقف مع القضية الفلسطينية وفضح الأساطير الصهيونية بجرأة منقطعة النظير من ناحية أخرى. وحتى نفهم هذه الشخصية المثيرة للجدل، ينبغى أن نقترب منها بنحو أكثر، ونرصد التحولات الفكرية التى مرت بها فى حياتها المديدة، المليئة بالانعطافات الحادة العميقة.
تعتبر مرحلة الميلاد والنشأة من المراحل ذات الأهمية الخاصة، لأنها تكشف لنا عن طريقة جارودى فى التفكير فى مرحلة مبكرة من حياته. فقد ولد جارودى لأب وأم لا يدينان بدين، وفى رواية أخرى أن الأم كانت تدين بالمسيحية الكاثوليكية. وفى كل الأحوال، عندما وصل إلى سن الرابعة عشرة اعتنق المسيحية البروتستانتية رغبة منه فى أن يجعل لحياته معنى.
وعندما وقعت الأزمة الاقتصادية العالمية فى أوائل الثلاثينيات من القرن الماضى، لم يعثر على إجابة على إشكاليات اللحظة المأزومة، فى المسيحية، فاتجه إلى الماركسية عام 1933 ليصبح عضوا فى الحزب الشيوعى الفرنسى. ويواصل جارودى نشاطه الشيوعى بدأب، ويقدم أطروحتين فلسفيتين حول الفكر الماركسى: الأولى بعنوان ”النظرية المادية فى المعرفة” ونال بها درجة الدكتوراة من فرنسا، والأخرى بعنوان ”الحرية” ونال بها الدكتوراة من موسكو. وأنشأ ”مركز الدراسات والأبحاث الماركسية” الذى أشرف من خلاله على ترجمة أعمال لينين.
المفارقة التى حدثت بين النظرية الماركسية من ناحية، وتطبيقاتها من ناحية أخرى، جعلت جارودى يعيد تقييم التجربة الماركسية برمتها، بل ويتوجه بالنقد لممارساتها المتعارضة مع الديموقراطية التى بشرت بها، عند الرواد الأوائل (لينين وإنجلز)، خاصة عندما دخلت الدبابات السوفيتية تشيكوسلوفاكيا عام 1968. وبدأت فى حياة جارودى مرحلة جديدة، قام فيها بمراجعة الماركسية التقليدية، قدم فيها عددا من الكتب الهامة مثل ”اشتراكية القرن العشرين” و“منعطف الأشتراكية الكبير” و“واقعية بلا ضفاف” الذى أعاد فيه بناء مفهوم ”الواقعية الاشتراكية” فى الفن ليكون الواقع هو ما يخلقه الفنان عن طريق موهبته الإبداعية، وليس ذلك الواقع الموجود بشكل سابق على عملية الإبداع. وبهذا المعنى صار الإبداع بمثابة الخلق الجديد لا مجرد المحاكاة لواقع قديم. وهنا التقى جارودى مع رواد الرواية الجديدة (آلان روب جرييه، نتالى ساروت) الذين قالوا بنفس المعنى، لكن فى ميدان الأدب. كذلك قدم جارودى كتابا هاما بعنوان ”حوارات حول الإنسان” حاول فيه أن يطرح مفهوما جديدا للإنسان، لا يقتصر على المفهوم الماركسى التقليدى، وإنما يستفيد فيه من النظريات والمذاهب الفلسفية الأخرى مثل البنيوية والوجودية والكاثوليكية والشخصانية، وغيرها، رغبة منه فى إضفاء المرونة على المذهب الماركسى، والاستفادة من النظريات الأخرى التى تحمل تصورات مختلفة للإنسان يمكن أن تتكامل وتتعاضد فيما بينها.
تم فصل جارودى من الحزب الشيوعى عام 1970، نتيجة الانتقادات التى وجهها للممارسات اللاإنسانية التى تمت تحت شعار الشيوعية، وكان قد نشر فى عام 1968 كتاب ”فى سبيل نموذج وطنى للاشتراكية” الذى انتقل به لمرحلة جديدة يمكن أن نطلق عليها مرحلة اشتراكية التسيير الذاتى، وهى المرحلة التى تخلص فيها من مفهوم ”البروليتاريا” التقليدى الذى يشير إلى أصحاب الياقات الزرقاء من العمال، ليطور مفهوما جديدا أطلق عليه ”الكتلة التاريخية الجديدة”، وفيها أدخل الأدباء والمفكرين والفنانين (المثقفون عموما) فى طائفة البروليتاريا، لأنهم يقدمون منتجات إبداعية تخضع لعمليات السوق من بيع وشراء، وعول عليهم فى قيام الثورة التى وضعتها الماركسية التقليدية على كاهل الطبقة العاملة، الكادحة وحدها. كما أعاد تحديد مفهوم الشباب، ليصبح شاملا لكل الأعمار وليس صغار السن فقط. فالشباب، وفقا لجارودى، هو شباب القلب والعقل والروح، وهو الأمل فى الحياة والرغبة فى التقدم وتحقيق سعادة الإنسان.
إيمان جارودى باختلاف الثقافات وغياب الحقيقة المطلقة، إضافة إلى رغبته فى أن يصل إلى حلول تكاملية، جعله يفكر فى مشروع ”حوار الحضارات”، وهو المشروع الذى عبر عنه فى كتاب يحمل نفس الإسم، وكذا تأسيسه لمعهد ”حوار الحضارات” بالتعاون مع منظمة اليونسكو. وتعد هذه المرحلة فى رحلة جارودى الفكرية الخصبة بمثابة النقد، والرد على مثالب الحضارة الغربية الرأسمالية، التى قامت على فكرة الربح، وجعلت قانون السوق هو المتحكم فى مصير البشر، مما أدى إلى الاهتمام بتطوير علوم الوسائل على حساب علوم الغايات. فأصبح العمل من أجل الربح فى حد ذاته، والعلم بهدف التقدم إلى ما لانهاية، ودون أهداف أخرى قيمية من حق أو خير أو جمال.
الحضارة الغربية عند جارودى ليست هى الجنة الموعودة كما يروج الغرب، لكنها، على العكس، هى الجحيم المستعر الذى ينتظر البشرية كى تضيع فى أتون الدمار الشامل. الغرب عند جارودى هو الاستعمار والاستشراق والاستعباد للآخر واستنزاف موارده لآخر قطرة. الغرب هو السباق النووى المحموم، هو قنبلتا هيروشيما ونجازاكى، هم ”حفارو القبور” الذين ينبشون الأرض بأظافرهم تمهيدا لدفن البشرية جمعاء فى غيابات الموت الذى لا يعود أبدا.
فكيف السبيل إلى الخروج؟.. لم ييأس جارودى، ولم يتوقف عن البحث، بعد المسيحية والماركسية واشتراكية التسيير الذاتى وحوار الحضارات، عثر أخيرا على ضالته فى الإسلام. ولأنه آمن بعد رحلة طويلة من البحث والجهد، فقد أمسك بالحل بكلتا يديه بكل ما أوتى من قوة، حتى لا يفلت منه ويضيع فى الفضاء اللانهائى البعيد، كما سبق وأن ضاعت أشياء كثيرة من البشرية الأنانية إلى غير رجعة.
فكيف وجد جارودى الحل فى الإسلام؟ فى الحقيفة أن جارودى لم يقدم جديدا عندما رفع شعار ”الإسلام هو الحل”. فالشعار كان يملأ بيوتنا وجدران شوارعنا، وكنا نجده على أغلفة الكتب وفوق زجاج الحافلات، تردده الجماعات الإسلامية، ويسر له الرجل العادى، الذى ينحاز بالفطرة وبالوراثة لكل ما هو دينى. فما الجديد الذى قدمه جارودى؟
الجديد فى الحقيقة هو التناول، وطريقة الطرح. فجارودى فيلسوف غربى، كان يبحث عن حل لمشكلات الإنسانية التى كان يرى أن الغرب هو المتسبب فيها. فكان عليه أن يخاطبهم بلغتهم، ويضع الإسلام كدين وأيديولوجية فى مواجهة نظرياتهم الوضعية القاصرة الفاسدة.
فى هذه المرحلة، أعلن جارودى إسلامه عام 1982 فى المركز الإسلامى بجينيف، وكتب عدة مؤلفات عن الإسلام، من أبرزها ”وعود الإسلام”، الذى كتبه عام 1981، وبه تهيأ للدخول فى الإسلام. وهو الكتاب الذى يطرح فيه قراءته للإسلام وللحضارة الإسلامية، ويعد بمثابة البيان النظرى لشعار ”الإسلام هو الحل”. فكيف تحقق له ذلك؟
ينطلق جارودى من مبدأ عام يرى فى الإسلام دين ودنيا، ويرفض النظرة المتحفية للإسلام، التى جعلته ينكفئ على نفسه منعزلا عن العالم، معتصما بالماضى الحضارى التليد. فالإسلام، كما يفهمه جارودى، طاقه حيوية ديناميكية كبرى، فهو من المرونة بحيث يستطيع مخاطبة كل الشعوب، والتعاطى مع كل الثقافات بحسب ظروف كل واحدة.
وبهذا المعنى، يقدم جارودى الإسلام على أنه: عقيدة وسياسة، علوم وحكمة، فن وعبادة (مسجد). فالله سبحانه هو الذى يملك، وهو الذى يشرع، وهو الذى يحكم. وعليه تتأسس عناصر الدولة الحديثة: الاقتصاد، القانون، السياسة، وتندرج جميعها تحت مبدأ أعلى يردده المسلمون فى كل صلاة، وهو ”الله أكبر”. أكبر من أى ثروة، ومن أى قانون، ومن أى سلطة. فالإسلام بهذا المعنى، ليس مجرد دين ينظم علاقة الإنسان بربه، وإنما هو رؤية كلية للعالم تملك القدرة على التعاطى مع مستجدات العصر، وتقديم الحلول لمشاكل الإنسان المستعصية، خاصة بعد أن وصلت البشرية إلى طريق مسدود رغم مظاهر التقدم الكبيرة التى يستشعرها إنسان هذا العصر. وفى هذا السياق، يحرص جارودى على أن يوضح ألا تعارض بين الوحى والعلم أو الحكمة، لأنه يعينهما على الوعى بحدودهما وبمسلماتهما. وهى مسألة غاية فى الأهمية كى يعرف الإنسان مكانه من الكون، ويدرك العلم من أين يبدأ، وتدرك الحكمة إلى أين تنتهى.