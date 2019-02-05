سمير جعجع: زيارة البابا فرنسيس للإمارات أظهرت الوجه الحقيقي للإسلام

قال رئيس حزب “القوّات اللبنانيّة” سمير جعجع إن زيارة قداسة البابا فرنسيس الثاني إلى دولة الإمارات العربية المتحدة زيارة تاريخية بكل ما للكلمة من معنى، حيث اظهرت هذه الزيارة الوجه الحقيقي للإسلام بعد ان تم تشويهه من قبل جماعات مختلفة ذهب البعض منها في الإجرام إلى حد لم يبلغه أحد قبلها في التاريخ.
وأضاف جعجع: هذا المشهد الذي رأيناه البارحة في الإمارات يعطي فكرة واضحة عما سيكون عليه المستقبل في الشرق الأوسط، لذا نوجّه تحية كبيرة للقيادة الإماراتية على هذه الخطوة الشجاعة والمتقدمة والتي ستدفع بالكثيرين إلى الحذو حذوها لأنه بهذه الطريقة يحضِّر العرب فعلاً لربح المستقبل وإعادة أمجاد الماضي.
وتابع: وأما بالنسبة للفاتيكان فكان دائماً سباقاً في هذا المجال، ونطلب من الله ان يعطي قداسة البابا العمر المديد لمواصلة سياسة الانفتاح وإحلال السلام والوئام على مستوى البشرية الجمعاء.