الرئيسية الشركات “سيفن تايدز” تعيّن مجموعة فنادق “بارسيلو” الإسبانية لإدارة فندق ديوكس دبي
أعلنت شركة “سيفن تايدز” الرائدة في تطوير المشاريع العقارية الفاخرة عن اختيارها لمجموعة فنادق “بارسيلو” لتصبح المشغل الجديد لفندق “ديوكس دبي” من فئة الخمس نجوم، والذي يقع في الجزء الغربي من نخلة جميرا.
وبموجب ذلك، سيأخذ الفندق اسم جديد ليصبح “ديوكس دبي- رويال هايدواي” وسيصبح أول فندق في المنطقة يحمل اسم علامة المنتجعات والفنادق الفاخرة “رويال هايدواي” التي تضم أرقى وأفخم الفنادق والمنتجعات الفريدة من نوعها، والغنية بتفاصيلها والمرتبطة بالفن والثقافة بالإضافة إلى روح الأصالة التي تميزها حول العالم.
وتم توقيع هذه الاتفاقية مؤخرا في دبي بين كل من عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز وخايمي بوكسو، المدير التنفيذي للتطوير في مجموعة فنادق بارسيلو وبحضور غلام أمارسي، الرئيس التنفيذي لشركة بارسيلو الخليج، الشريك في مجموعة فنادق بارسيلو في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعليقاً على هذه الاتفاقية الجديدة، قال عبد الله بن سليم، الرئيس التنفيذي لشركة سيفن تايدز: “تم تعيين مجموعة فنادق بارسيلو لإدارة فندق ديوكس دبي، نظراً لخبرتها الواسعة في قطاع الضيافة والديناميكية والمرونة التي تتميز بهما، حيث تدير 249 فندقاً في 22 دولة حول العالم، كما تتفوق في إدارة المنتجعات العالمية الفاخرة والأهم من ذلك، تحقق رغبات وتطلعات الضيوف”.
وأضاف: “تملك مجموعة بارسيلو أيضاً قسم خاص لإدارة مجموعة من الأعمال المتعلقة بالسفر والسياحة بما فيها 700 وكالة سفر في أربع قارات، لذلك نحن واثقون أيضاً من قدرتهم على تطوير أسواق متخصصة جديدة لديوكس دبي، بالإضافة إلى تحسين موقعنا في بعض الأسواق الرئيسية العالمية”.
تعد مجموعة فنادق بارسيلو التي تأسست عام 1931 ثالث أكبر سلسلة فنادق في إسبانيا وتحتل المرتبة 29 على مستوى العالم. وهي تدير حالياً 54,000 غرفة فندقية في 22 دولة حول العالم.
وبالإضافة إلى علامة المنتجعات والفنادق الفاخرة “رويال هايدواي” التي تمتلكها، تشرف مجموعة الضيافة الإسبانية أيضاً على إدارة ثلاث علامات تجارية رئيسية أخرى هي: فنادق ومنتجعات بارسيلو التي تتميز بفنادق ومنتجعات المدينة الملتزمة بالابتكار والإبداع والثقافة المحلية، وفنادق ومنتجعات أوكسيدنتال التي تركز على توفير الهدوء والراحة، وفنادق أليجرو التي تستهدف فئة الشباب من المسافرين وتشمل الفنادق والمنتجعات الحضرية في الوجهات الأكثر شعبية.
من جهته، قال خايمي بوكسو، المدير التنفيذي للتطوير في مجموعة فنادق بارسيلو: “إن شراكتنا مع سيفن تايدز تعزز استراتيجيتنا للنمو لتوسيع نطاق أعمالنا في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة خصوصاً وفي منطقة الشرق الأوسط عموماً على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي الحقيقة، يعد فندق ديوكس إضافة رائعة إلى محفظة فنادق بارسيلو المتنامية، حيث سيستمتع الضيوف بخدمات من الدرجة الأولى إلى جانب مرافق استثنائية ومناطق محيطة نابضة بالحياة في نخلة جميرا الشهيرة، مما يوفر لهم تجربة إقامة لا تُنس”.
من جانبه، قال غلام أمارسي، الرئيس التنفيذي لشركة بارسيلو الخليج، الشريك في مجموعة فنادق بارسيلو في منطقة الخليج: “تمتلك مجموعة فنادق بارسيلو وسيفن تايدز رؤية مماثلة لفندق دوكس دبي، ونحن نتطلع إلى تعزيز مستوى الفخامة فيه من خلال لمساتنا الراقية في هذا الجزء الرائع من نخلة جميرا. ومع وجود الرحلات الجوية اليومية بين دولة الإمارات ومدريد وبرشلونة، فإن تواجدنا في هذه المنطقة سيتيح لنا الفرصة للترويج لمجموعة واسعة من الفنادق الإسبانية في هذه السوق الواعدة”.
يقدم ديوكس دبي مزيجاً راقياً من الفخامة العالمية الممزوجة بالتقاليد، ويضم 279 غرفة بما في ذلك 64 جناحاً أنيقاً وطابق “الدوقة” المخصص للسيدات فقط بالإضافة إلى 287 شقة فندقية مفروشة بالكامل.
توفر الإقامة في ديوكس كافة متطلبات ووسائل الترفيه التي يحتاجها الضيوف، بالإضافة إلى خدمات الأعمال من قاعات للمؤتمرات والاجتماعات، فضلاً عن شاطئ خاص استثنائي ومسبح داخلي ومسبح إنفينيتي في الهواء الطلق وصالة ألعاب رياضة حديثة و6 منافذ متنوعة توفر العديد من خيارات المأكولات والمشروبات”.