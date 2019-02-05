صحة مكة تنظم مؤتمر مكة المكرمة الثاني للموارد البشرية

مكة المكرمة – عبدالرحمن المحمادي :
تحت رعاية معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة تنظم مديرية الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة مؤتمر مكة المكرمة الثاني للموارد البشرية ” تكامل الآداء ..لأجل بناء الإنسان “والذي يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس( ١٢ / ١٣ ) فبراير ، بفندق هوليدي إن بمكة المكرمة .
الجدير بالذكر بأن صحة مكة المكرمة الرائدة في تنظيم المؤتمر الأول للموارد البشرية، والذي أقيم العام الماضي بمشاركة نخبة من المتخصصين والمتخصصات في هذا المجال؛ حرصاً منها على الرقي بمستوى الخدمات في القطاع الصحي ؛ من خلال تمكين موظفي الدولة من الجنسين لخدمة الوطن، وتعزيز رأس المال البشري لمقابلة أولويات الدولة بما يتوافق مع رؤيتها ٢٠٣٠ وسياسة وزارة الصحة التي تسعى إلى تجويد خدماتها بما يتوافق مع توجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وبمتابعة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.
ويصاحب المؤتمر معرض ، وورش عمل ، وقصص نجاح ، إضافة لسحوبات للحضور واعتمد المؤتمر من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ب ٣٦ ساعة معتمدة ودعت المديرية المهتمين بهذا الشأن للتسجيل عبر مسح الباركود المرفق بالخبر.