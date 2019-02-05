صور | “السديس” يتفقد أعمال الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف

وقف الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم (الإثنين)، على أعمال الترميم والصيانة للجدار القبلي للمسجد النبوي الشريف.
وبيَّن الشيخ السديس أن القيادة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، سخرت إمكاناتها كافة لخدمة الحرمين الشريفين وتطوير الأعمال فيهما وتحسين الأداء.
ولفت إلى ما يوليه أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه، من حرص واهتمام بالخدمات المقدمة في المسجد النبوي، سائلاً المولى أن يجزيهما خير الجزاء وأن يوفقهما لما يحب ويرضى.
وأكد السديس أن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي حريصة كل الحرص على المحافظة على تراث المسجد النبوي ومعالمه العريقة، حاثاً على بذل المزيد من الجهود لتهيئة المسجد النبوي للزوار، لأداء عباداتهم بكل سهولة ويسر.