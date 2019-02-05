“فلسفة الجمال عند كانط” محاضرة بأدبي جدة

أقام النادي الأدبي الثقافي بجدة وضمن فعاليات إيوان الفلسفة مساء أمس محاضرة بعنوان “فلسفة الجمال الترانسند نتالية عند كانط” قدمها الأستاذ صالح سالم المحاضر في جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وأدار الأمسية الدكتور هادي الصمداني.
حيث ناقشت المحاضرة فلسفة الجمال والفن عند كانط، وتحدث المحاضر عن تفريعات كانط لفلسفة الجمال باعتبار الجمال/الرائع، والفن/العبقرية.
وأكد المحاضر على أهمية الترانسندنتال في فلسفة كانط باعتبارها قبلية وليست تجريبية، فهي متعالية أو مفارقة للتجربة الإنسانية.
وقال سالم يبتغي كانط من طرحه في نقد ملكة الحكم توسيع مجال الحرية للمخيلة، لذا فإنه تجاوز بها العقلانية والمفهوم، وجعل الاهتمام الأساس للمخيال في الوصول إلى الرائع. كما أنه فتح المجال للمخيلة في الفن لتصل إلى العبقرية؛ لكنه استحضر المفهوم والعقل باعتباره معين للمخيلة وليس مسيطرا عليها.