مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة يجتمع بالمدير التنفيذي لجمعية أسرتي

المدينة المنورة – عبدالرحمن المحمادي :
اجتمع مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمدينة المنورة سعادة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي بمكتبه اليوم بفرع الوزارة بالمدير التنفيذي لجمعية التنمية الأسرية بالمدينة المنورة “أُسرتي” سعادة المهندس عبدالرزاق مختار مخدوم، وذلك للإطلاع على أبرز ما قدمته الجمعية من برامج وأنشطة خلال الفترة الماضية فضلا عن دورها الريادي في تعزيز الإستقرار الأُسري بالمدينة المنورة.
وأكد مدير عام فرع الوزارة على أهمية الدور الذي تقدمه جمعية التنمية الأسرية “أسرتي” لتعزيز الإستقرار الأُسري بمنطقة المدينة المنورة موضحاً حرص الوزارة على استمرار هذا الدور، كما تم ضمن الزيارة مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك للارتقاء بالعمل الخيري في المدينة المنورة.