مصادر تكشف نتائج التحقيقات في مصرع 5 خبراء ألغام بمأرب الذين استقبلت جثامينهم بالرياض

كشفت مصادر عن نتائج التحقيقات في حـادث الانـفجار الذي وقع أثناء نقل 5 خبراء لألـغام خارج مدينة مأرب في الـ 20 من يناير الماضي، وذلك ضمن عمليات المشروع السعودي لإزالة الألـغام في اليمن “مسام”، والذين وصلت جثـامينهم للرياض السبت الماضي.-
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “عكاظ”، أن السلطات اليمنية بمحافظة مأرب عثرت على جثـث 4 من الخبراء، فيما عثر على أشلاء الجـثة الخامسة على بُعد يتراوح ما بين 50 إلى 100 متر من موقع الانـفجار.
وبيّنت أن الخبراء الناجين من الانـفجار تولّى اثنان منهم تعبئة السيارة بالأكياس الترابية وكان آخران داخل المخزن، أما المتـوفون فكانت مهمتهم تعبئة السيارة الأولى بالألـغام؛ حيث عمل 4 منهم على نقلها وبقي الخامس على متن المركبة لترتيب العبوات.
وأضافت المصادر أنه أثناء قيام الخمسة بتحميل السيارة انفـجرت واحـترقت 3 سيارات أخرى، فيما تضررت سيارتان أخريان تابعتان للمشروع بالشـظايا، كما تضرر مبنى البرنامج و3 منازل مجاورة بأضرار خفيفة.
من جانبه، حمّل وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، الحوثيين المسؤولية بعد اتهامهم بتحويل مأرب والمحافظات المجاورة إلى حقول ألـغام تحصد عشرات المدنيين، مضيفاً أن خبراء الألـغام كان باستطاعتهم تدمـيرها في مواقعها لكنهم فضلوا ألا يتبقى جزء منها؛ حفاظاً على أرواح المدنيين.
يذكر أن الخبراء الخمسة قد وصلت جـثامينهم السبت الماضي إلى قاعدة الملك سلمان الجوية، وهم من جنسيات مختلفة: (2 من جنوب إفريقيا وواحد من كل من كوسوفو وصربيا وكرواتيا).