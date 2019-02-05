وزير العمل يستقبل صبحي بترجي.. ويطّلع على مبادرات تهدف لتوطين الوظائف بالقطاع الصحي

الرئيسية أنحاء الوطن وزير العمل يستقبل صبحي بترجي.. ويطّلع على مبادرات تهدف لتوطين الوظائف بالقطاع...
استقبل وزير العمل المهندس أحمد سليمان الراجحي في مكتب معاليه صباح اليوم الاثنين ٢٠١٩/٢/٤المهندس صبحي بترجي رئيس مجموعة مستشفيات السعودي الالماني ضمن وفد من رجال الاعمال ممثلا عن القطاع الصحي الخاص.
حيث تم عرض عدة مبادرات من شانها تنمية وتحفيز توطين الوظائف في القطاع الصحي الخاص والذي يعتبر من القطاعات الهامة لتوطين الوظائف من الجنسين.
وتعتبر هذه اللقاءات التي يعقدها معاليه مع رجال الأعمال في كافة القطاعات تنفيذا لمبادرات رؤية ٢٠٣٠ والتي تنادي بزيادة مساهمات القطاع الخاص في جميع مجالات التنمية.