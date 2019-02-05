وظائف شاغرة بالمنشآت العسكرية في القصيم

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة القصيم توفر 35 وظيفة شاغرة للرجال، وترغب في إحلالها بكوادر وطنية، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
الوظائف:
1 – مهندس معماري:
– الدرجة الجامعية في الهندسة المعمارية.
– خبرة ثلاث سنوات.
2 – مهندس مدني:
– الدرجة الجامعية في الهندسة المدنية.
– خبرة ثلاث سنوات.
3 – مهندس ميكانيكي صناعي:
– الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية.
– خبرة ثلاث سنوات.
4 – مهندس كهربائي:
– الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية.
– خبرة ثلاث سنوات.
5 – ميكانيكي معدات مسابح:
– الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة ثلاث سنوات.
6 – كهربائي لف دينموهات:
– الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة ثلاث سنوات.
7 – فني آلات تصوير:
– الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة ثلاث سنوات.
8 – فني إلكترونيات:
– دبلوم كلية التقنية تخصص إلكترونيات.
9 – فني صيانة سنترالات:
– دبلوم كلية التقنية تخصص تقنية الاتصالات.
10 – فني إلكترونيات أنظمة الإنذار:
– دبلوم كلية التقنية تخصص إلكترونيات.
– خبرة سنة.
11 – فني تبريد وتكييف:
– دبلوم كلية التقنية تخصص تبريد وتكييف.
12 – سبّاك:
– المعهد الثانوي الصناعي تخصص سباكة.
13 – لحّام:
– دبلوم كلية التقنية أو المعهد الثانوي الصناعي تخصص لحام.
14 – خيّاط:
– الكفاءة مع القدرة على العمل.
– خبرة سنة.
15 – دهّان مبانٍ:
– المعهد الصناعي تخصص دهان مبانٍ.
16 – نجّار (ثلاث وظائف):
– المعهد الصناعي تخصص نجارة.
17 – مصنع مفاتيح وأقفال:
– الثانوية العامة.
– خبرة سنة.
18 بنّاء (وظيفتان):
– المعهد الثانوي الصناعي تخصص بناء.