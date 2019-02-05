وظائف شاغرة بالمنشآت العسكرية في القصيم

بواسطة
Editor 1
-

أعلنت إدارة تشغيل وصيانة المنشآت العسكرية بمنطقة القصيم توفر 35 وظيفة شاغرة للرجال، وترغب في إحلالها بكوادر وطنية، واشترطت الإدارة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

الوظائف:
1 – مهندس معماري:
– الدرجة الجامعية في الهندسة المعمارية.
– خبرة ثلاث سنوات.

2 – مهندس مدني:
– الدرجة الجامعية في الهندسة المدنية.
– خبرة ثلاث سنوات.

3 – مهندس ميكانيكي صناعي:
– الدرجة الجامعية في الهندسة الميكانيكية.
– خبرة ثلاث سنوات.

4 – مهندس كهربائي:
– الدرجة الجامعية في الهندسة الكهربائية.
– خبرة ثلاث سنوات.

5 – ميكانيكي معدات مسابح:
– الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة ثلاث سنوات.

6 – كهربائي لف دينموهات:
– الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة ثلاث سنوات.

7 – فني آلات تصوير:
– الكفاءة المتوسطة أو الثانوية العامة أو ما يعادلها.
– خبرة ثلاث سنوات.

8 – فني إلكترونيات:
– دبلوم كلية التقنية تخصص إلكترونيات.

9 – فني صيانة سنترالات:
– دبلوم كلية التقنية تخصص تقنية الاتصالات.

10 – فني إلكترونيات أنظمة الإنذار:
– دبلوم كلية التقنية تخصص إلكترونيات.
– خبرة سنة.

11 – فني تبريد وتكييف:
– دبلوم كلية التقنية تخصص تبريد وتكييف.

12 – سبّاك:
– المعهد الثانوي الصناعي تخصص سباكة.

13 – لحّام:
– دبلوم كلية التقنية أو المعهد الثانوي الصناعي تخصص لحام.

14 – خيّاط:
– الكفاءة مع القدرة على العمل.
– خبرة سنة.

15 – دهّان مبانٍ:
– المعهد الصناعي تخصص دهان مبانٍ.

16 – نجّار (ثلاث وظائف):
– المعهد الصناعي تخصص نجارة.

17 – مصنع مفاتيح وأقفال:
– الثانوية العامة.
– خبرة سنة.

18 بنّاء (وظيفتان):
– المعهد الثانوي الصناعي تخصص بناء.

المواد ذات الصلةأكثر من مؤلف

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here