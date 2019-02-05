وفاة السائق وإصابة 7 طالبات جامعيات إثر انقلاب حافلة على طريق “حائل – جبة”

الرئيسية حوادث وفاة السائق وإصابة 7 طالبات جامعيات إثر انقلاب حافلة على طريق “حائل...
أسفر حـادث انقلاب مركبة نقل طالبات جامعيات على طريق “حائل- جبة”، أمس الإثنين، عن وفاة السائق، وتعرّض 7 طالبات بجامعة حائل لإصابات مختلفة نقلن على إثرها إلى عدد من مستشفيات حائل.
وكانت فرق إسعافيه تابعة للهلال الأحمر قد باشرت الحادث الذي نتج عن انحراف السيارة بطالبات فرع الجامعة بمحافظة موقق أثناء عودتهن، ما أدّى إلى انقلابها قبل مدينة جبة.
وبالرغم من سرعة نقل السائق؛ الذي يحمل جنسية آسيوية، إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى، لخضوعه لجلسات تنفس اصطناعي نظراً لخطورة إصابته؛ فإنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.