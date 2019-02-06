“الداخلية” تنفذ حكم القتل قصاصا في جان قَتل مواطناً وابنيه بمنطقة عسير

نفذت وزارة الداخلية الثلاثاء حكم القتل قصاصاً في جان قَتل مواطنا وابنيه في مدينة أبها بمنطقة عسير.
وذكرت الوزارة في بيان لها أن عبدالله بن ناصر بن عبدالله الحارثي “سعودي الجنسية” أقدم على قَتل المواطن غابش بن علي بن نائش الحارثي وابنيه: نمشان وحامد، وذلك بإطلاق النار عليهم من سِلاح رشاش بسبب خلاف بينهم.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.