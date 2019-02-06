الدكتورة مها العطا تقدم شبكة الأمان بجمعية الثقافة والفنون بجدة

قدمت اللجنة النسائية بجمعية الثقافة والفنون بجدة مساء اليوم الثلاثاء ٣٠ من جمادى الأولى للعام الهجري ١٤٤٠ محاضرة بعنوان ” شبكة الأمان ” من تقديم الدكتورة مها العطا وأدارت اللقاء الدكتورة خديجة الصبان رئيسة اللجنة النسائية بجمعية الثقافة والفنون .
الجدير بالذكر أن للدكتورة مها عبدالعزيز العطا سيرة مُحفزة على العطاءات والنجاحات ، فهي طبيبة استشارية طب الأسرة ، خريجة كلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز ، حاصلة على البورد العربي والسعودي في طب الاسرة ، مديرة برنامج الدراسات العليا لشهادة الاختصاص السعودي في طب الأسرة وزارة الصحة بجدة .
وقد تناولت الدكتورة مها في محاضرتها الحديث عن الركائز المهمة لتحقيق الحماية الصحية والمحافظة على التوازن التام من خلال مفهوم شبكة الأمان الشخصية وهي تعتبر الطريق الرئيسي للحفاظ على الصحة النفسية والجسدية والعقلية ، وهي شبكة الخطط الصحية والاجتماعية التي توفر للشخص الدعم والسلامة والأمن والأمان لحياتنا .
وفي نهاية المحاضرة تم تكريم الدكتورة مها العطا بدرع تذكاري من يد الدكتورة خديجة الصبان مشرفة اللجنة النسائية بجمعية الثقافة والفنون بجدة .