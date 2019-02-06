الرئيسية حوادث الطائف.. القبض على 4 أشخاص تحرشوا بفتيات بجوار أحد المولات
أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، (الثلاثاء)، القبض على 4 مواطنين في العقد الثالث من العمر تحرشوا بفتيات في محافظة الطائف.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة أنه عند الساعة 03:15 من ظهر يوم أمس الإثنين باشرت الجهات الأمنية بلاغا يفيد بتعرض فتيات للتحرش من قبل مجموعة من الأشخاص بجوار سوق “جوري مول” بمحافظة الطائف.
وأكد أنه تم تحديد هوية المتهمين والقبض عليهم، وعددهم أربعة سعوديين في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.