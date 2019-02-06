الرئيسية رياضة تجربة فوساتي مع الشباب تقلق الأهلاويين.. وإنجازاته في قطر تدفع للتفاؤل
يبدي بعض الاهلاويين قلقا تجاه مسيرة المدرب الجديد لفريقهم الاوروغوياني خورخي فوساتي الذي سيخلف الأرجنتيني بابلو غويدي المقال رسمياً .. وذلك بناء على تجربته السابقة مع نادي الشباب عام 2010 حينما اقيل من تدريب الفريق اثر خروج الفريق من البطولة الاسيوية من الدور نصف النهائي اضافة الى عدد من الاخفاقات المحلية.
غير ان المتفائلين منهم ينظرون الى انجازاته على الصعيد الخليجي وخاصة في قطر .. حيث يمتلك فوساتي خبرة طويلة داخل قارة اسيا ففي عام 2006 درب السد القطري ليحقق معه رباعية تاريخية في اول موسم وفي العام التالي حصل على ثلاثة القاب ليتم اختياره بعدها مدربا لمنتخب قطر وعقب عامين عاد الى السد مرة اخرى ليقود الفريق إلى أكبر انجاز بتاريخه الكروي بالتتويج بلقب دوري أبطال اسيا وبرونزية بطولة العالم للقارات كما نجح باعادة الريان للقب الدوري وإنهاء غياب طال عقدين من الزمن.