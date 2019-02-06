صور | الانتهاء من أول مدرسة نسائية لتعليم القيادة المرورية بالقصيم

اقتربت أول مدرسة لتعليم القيادة بالقصيم على الانتهاء بنسبة ٩٥% وتستوعب ١٨٠ متدربة في ظرف واحد وعلى مساحة 55 ألف متر مربع.
ويُنتظر أن يقدم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء وقد وقّعت الجامعة مع المرور اتفاقية إنشاء هذه المدرسة في رمضان الماضي، ومتوقع أن تخدم نساء القصيم والمناطق المجاورة مع تزايد السعوديات على التعليم والتدريب لنيل الرخصة المرورية.
وأفاد المشرف على مدرسة تعليم القيادة بالجامعة الدكتور ماجد العنزي أن إنشاء المدرسة جاء ضمن مساعي تحقيق غاية استراتيجية وهي خدمة القضايا المتعلقة بالمرأة والأسرة؛ لما لها من نتائج اجتماعية واقتصادية عالية الإيجابية، وحل الكثير من المعوقات التي تواجه المرأة من صعوبة في التنقل من وإلى مقر عملها أو مكان تعليمها.
وأضاف الدكتور “العنزي” أنها تهدف إلى تقديم خدمات التعليم والتدريب على قيادة المركبات للنساء والرجال بجودة عالية، بالإضافة إلى توفير نظام ومحتوى تعليمي متميز والمساهمة في نشر الوعي حول سلامة الطرق والسلامة المرورية لدى قادة المركبات، وتقديم جيل من المدربات السعوديات ذوي الخبرة في التعليم والتدريب على قيادة المركبات”.
وأشار “العنزي” إلى أن المبنى يحتوي على قسم خاص بإدارة المرور لاستخراج رخص القيادة، وعدد من الفصول الدراسية مجهزة بأحدث التقنيات، وغرف أجهزة محاكاة وقاعات اختبار، و20 سيارة مجهزة للتدريب تحتوي على مكابح إضافية ومرايا للمدربات، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية وحضانة للأطفال وعيادة طبية.