فيديو | عراك في مجلس النواب الأردني بسبب ملفات فساد

أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام نائب في مجلس النواب الأردني، اليوم الأربعاء في مشاجرة تخللها تبادل التراشق بعبوات المياه.
وأبان مقطع الفيديو أحد النواب وهو يتحدث عن ملف فساد في محافظة العقبة جنوب الأردن، تتعلق بمنح مبالغ مالية لقضاة، وصلت إلى مليون دينار، حيث انتفض زميله منددًا بالإساءة للسلك القضائي.
وأثار سؤال للنائب محمد الرياطي حول مبالغ يتقاضاها قضاة ومدّعون عامّون، مقابل مكافآت نظير أعمال قضائية لهم في العقبة جلبة وغضبًا نيابيًا تحت القبة، مشيرًا إلى أسماء قضاة ومدعين عامين تقاضوا مكآفات من العقبة وصلت إلى مليون دينار منذ عام 2011 – 2016.
ودافع وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، عن القضاة والمدّعين، قائلاً أنهم منزهون عن الأفعال المشبوهة وما يصرف من وزارة العدل أو البلديات وسلطة العقبة مقابل أعمال تتعلق بالقضاء.
وكشف الفيديو لحظة اقدام النائب صداح الحباشنة على ضرب النائب زيد الشوابكة بزجاجات المياه، بعد صراخ مع الأخير واعتراضه على سؤال الرياطي.