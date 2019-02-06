فيديو | فتاة تحول حوش منزلها لمقهى صغير.. وتروي كيف كان موقف والدتها وأبناء الحي

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حوّلت فتاة سعودية تسكن بإحدى القرى شغفها وحبها للقهوة إلى مشروع صغير؛ بتحويل حوش منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي، مبينة أنها تعتبر المقهى خطوة أولى لمشروع كبير تحلم به.

وقالت الفتاة نورة السهيمي في مداخلة لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها فكّرت في هذا المشروع الذي أخذ منها وقتاً بسيطاً بعد تخرجها في الجامعة بعامين، مبينة أنها تعيش في قرية تعاني من نقص الترفيه وكانت هذه نقطة البداية لتنفيذ الفكرة.

وأوضحت السهيمي (24 عاماً) أنها بدأت تنفيذ مشروعها بتجهيز الأكواب الورقية وصحون الحلوى ثم تجميع الآلات والأدوات اللازمة،مؤكدة أنها تصنع القهوة والحلويات بنفسها وتقدم أنواعاً محددة من القهوة، وتسعى لتتعلم كيف تصنع الأنواع الأخرى.

وأشارت إلى أنها كانت متخوفة من ألا تسمح لها والدتها باستخدام حوش المنزل في المشروع، لكنها كانت الداعم الأول لها، مضيفة أن أبناء الحي أعجبتهم الفكرة وكانوا أيضاً داعمين لها؛ حيث شجعوها واقترحوا لها أفكاراً جديدة.

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