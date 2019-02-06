فيديو | فتاة تحول حوش منزلها لمقهى صغير.. وتروي كيف كان موقف والدتها وأبناء الحي

حوّلت فتاة سعودية تسكن بإحدى القرى شغفها وحبها للقهوة إلى مشروع صغير؛ بتحويل حوش منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي، مبينة أنها تعتبر المقهى خطوة أولى لمشروع كبير تحلم به.
وقالت الفتاة نورة السهيمي في مداخلة لبرنامج “سيدتي” على قناة “روتانا خليجية”، إنها فكّرت في هذا المشروع الذي أخذ منها وقتاً بسيطاً بعد تخرجها في الجامعة بعامين، مبينة أنها تعيش في قرية تعاني من نقص الترفيه وكانت هذه نقطة البداية لتنفيذ الفكرة.
#نورة_السهيمي .. فتاة سعودية تحول منزلها لمقهى صغير لأبناء الحي : حققت حلمي لمواجهة نقص الترفيه بقريتي #برنامج_سيدتي#خليجية pic.twitter.com/Hn9ukdzggD
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) February 5, 2019